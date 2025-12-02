Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Тендер на строительство нижегородского онкоцентра не состоялся

02 декабря 2025 16:15 Общество
Тендер на строительство нижегородского онкоцентра не состоялся

Фото: Кира Мишина

Открытый конкурс на возведение нового онкологического центра в Нижнем Новгороде завершился безрезультатно — ни одна компания не подала заявку на участие. Информация об этом содержится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок 2 декабря 2025 года.

Как ранее сообщало НИА "Нижний Новгород", стоимость реализации проекта оценивается в 14,3 млрд рублей. Из этой суммы 138,9 млн рублей планируется направить на разработку проектной и рабочей документации.

Основная часть бюджета — 9,43 млрд рублей — предназначается для проведения строительно-монтажных работ. Еще 4,78 млрд рублей заложено на приобретение и установку современного технологического оборудования.

Проект строительства онкоцентра является частью масштабной программы развития здравоохранения под названием "Город здоровья" (реализация ведется в рамках сразу двух новых нацпроектов – "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Предполагается, что произойдет объединение ресурсов областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и онкологического диспансера НИИКО.

Напомним, что общая стоимость создания медицинского комплекса "Город здоровья" оценивается в 35,2 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных