Необычный "семейный" случай заболевания раком выявлен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Супруги из Нижнего Новгорода прошли колоноскопию и у обоих выявили рак. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, мМужчина долгое время игнорировал тревожные симптомы, пока его жена не настояла на обследовании. В качестве аргумента женщина пообещала пройти процедуру вместе с ним.

Обследование стало решающим: у мужчины обнаружили рак прямой кишки. Супруга сдержала слово и также прошла колоноскопию — у неё выявили раннюю стадию рака кишечника.

Оба пациента были оперативно прооперированы в Нижегородском онкоцентре. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, они находятся под динамическим наблюдением врачей.

Медики подчёркивают: колоноскопия — эффективный способ раннего выявления рака кишечника. Жителям старше 45 лет рекомендуется проходить это обследование регулярно, даже при отсутствии симптомов.

Ранее сообщалось, что онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности нижегородцев.