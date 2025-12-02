Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Момент гибели 11-летнего ребенка под двумя авто в Выксе попал на видео

02 декабря 2025 08:11 Происшествия
Момент гибели 11-летнего ребенка под двумя авто в Выксе попал на видео

Появилось видео (18+) ДТП с погибшим 11-летним подростком, которое произошло в Выксе 26 ноября. 

Напомним, что трагедия случилась возле дома № 31 на улице Степана Разина. Ребёнок переходил проезжую часть, когда его сбил автомобиль Kia Carnival, за рулём которого находилась женщина. От удара мальчик упал на дорогу, следом по нему проехала вторая машина — Kia Soul. Ею также управляла женщина.

Ребенок получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. 

Программа "Кстати" (16+) опубликовала видео момента аварии. На кадрах видно, как мальчик долго не решается выйти на дорогу, поскольку проезжающие автомобили не снижают скорость. В момент, когда он начинает переходить, с перекрестка трогается иномарка, поворачивает налево и сбивает ребенка. Упавшего мальчика сразу переезжает следующий автомобиль, не притормозив.

Происшествие вызвало активную реакцию среди жителей Выксы. В комментариях под видео многие стали жаловаться на плохое освещение в городе. Несмотря на то что ДТП произошло в светлое время суток, примерно в 16:05, пользователи требуют от местной администрации принять меры.

Ситуацию прокомментировал глава местного самоуправления Владимир Кочетков. Он выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что трагедия произошла в зоне с ограничением скорости до 20 км/ч.

"Вопрос соблюдения правил дорожного движения остается актуальным и обязателен для всех участников движения", — подчеркнул Кочетков.

По данным администрации, в 2024 году в городе осветили 20 пешеходных переходов. В 2025 году на улице Академика Королёва дополнительно оборудованы четыре перехода — два с транспортными светофорами и два с пешеходными.

Ранее сообщалось, что сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

