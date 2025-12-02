Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Происшествия

Страшные подробности ДТП под Кстовом: погиб мужчина

02 декабря 2025 15:08 Происшествия
Страшные подробности ДТП под Кстовом: погиб мужчина

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Авария случилась 2 декабря около 12:25 на первом километре трассы Восточный подъезд к Нижнему Новгороду. По информации региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель за рулем автомобиля Haval потерял управление. Машина сначала врезалась в отбойный брус, затем наехала на дорожное ограждение, после чего столкнулась с автомобилем Omoda, которым управляла 19-летняя девушка.

После удара автомобиль Omoda вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП водитель Haval получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео момента смертельного наезда на 11-летнего мальчика в Выксе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

