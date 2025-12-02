Страшные подробности ДТП под Кстовом: погиб мужчина

Фото:
В Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Авария случилась 2 декабря около 12:25 на первом километре трассы Восточный подъезд к Нижнему Новгороду. По информации региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель за рулем автомобиля Haval потерял управление. Машина сначала врезалась в отбойный брус, затем наехала на дорожное ограждение, после чего столкнулась с автомобилем Omoda, которым управляла 19-летняя девушка.
После удара автомобиль Omoda вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.
В результате ДТП водитель Haval получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой помощи.
