Происшествия

Студент из Кстова вовлек одногруппника в мошенничество с банковскими картами

29 ноября 2025 13:50 Происшествия
Студент из Кстова вовлек одногруппника в мошенничество с банковскими картами

В Нижегородской области 18-летний студент оказался участником мошеннической схемы, связанной с выпуском банковских карт. Его одногруппник предложил "подзаработать", оформив карты на себя, но с привязкой к чужим номерам телефонов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. 

Поверив в легкий заработок, молодой человек согласился и выпустил несколько карт, за что получил денежное вознаграждение. Однако спустя некоторое время с ним связались неизвестные и попросили прийти в банк, чтобы разблокировать счета и снять с них деньги.

Заподозрив неладное, студент рассказал о ситуации матери, заблокировал все карты и обратился в полицию.

Как выяснилось, его одногруппник действовал как посредник в мошеннической схеме — передавал оформленные банковские карты третьим лицам за вознаграждение. В настоящее время он задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей". Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Полиция Нижегородской области напоминает: передача банковской карты или доступа к интернет-банку третьим лицам из корыстных побуждений может повлечь уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что нижегородец помог онлайн-казино обналичить более 113 млн рублей, покупая в даркнете банковские карты и сим-карты, оформленные на других людей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Кстовский район мошенники Мошенничество
