Нижегородский минсоцпол поддержит стипендиями талантливых детей-инвалидов

Министерство социальной политики Нижегородской области утвердило порядок назначения именных стипендий для одарённых детей с инвалидностью. Документ, устанавливающий соответствующий механизм, был направлен на антикоррупционную экспертизу 22 октября 2025 года.
Согласно тексту документа, на получение стипендии смогут претендовать дети-инвалиды от 10 до 18 лет включительно. Обязательными условиями являются наличие гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории Нижегородской области.
Материальное поощрение предусмотрено для подростков с ограниченными возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности и достигших успехов в различных сферах. В числе направлений — образование и наука, культура и искусство, техническое и прикладное творчество, спорт, а также общественная деятельность.
Отмечается, что стипендия будет единовременной. Её размер составит 40 тысяч рублей. Всего планируется вручить 25 поощрений.
Проект нормативного акта проходит публичное обсуждение. Замечания и предложения от граждан и организаций принимаются до 29 октября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в нижегородских университетах базовая академическая стипендия для студентов составляет около 3200 рублей.
