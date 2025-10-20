От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Необычные экспонаты, настоящие вещдоки и редкие исторические документы — все это можно увидеть в музее Нижегородской таможни. К Дню таможенника, который отмечается 25 октября, корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетила экспозицию, которая действует с 1999 года. Экскурсию провела ветеран таможенной службы Наталья Благова.

О том, как работали первые нижегородские таможенники, можно судить по старинным предметам. Один из стендов посвящён "целовальникам" – так раньше называли сотрудников службы. Они приносили присягу, целуя крест. К слову, первое упоминание Нижегородской таможни произошло в 1552 году, когда Иван Грозный, отправляясь в поход на Казань, отметил в своих записях местного таможенника.

О том, чем торговали в Нижнем Новгороде в прошлые века, можно судить по сохранившимся таможенным документам. Основу товаропотока тогда составляли пушнина, зерно и соль.

История таможенной службы в Нижнем Новгороде связана не только с досмотром и изъятием. В прежние века она выполняла и банковские функции. Купцы оставляли деньги в местной таможне, получали грамоту и могли безопасно получить средства в другом городе.

В музее представлены и образцы старых документов: грузовые декларации, оформленные вручную, и ручки с невидимыми чернилами, с помощью которых сотрудники оставляли секретные пометки. На границе, при проверке специальной лампой, эти записи помогали выявить подмену или вскрытие.

Целый стеллаж занимает коллекция предметов, которые пытались провести через границу в 1990-х годах. После вывода войск из Германии, Чехословакии и Польши солдаты везли домой всё, что могли: приборы ночного видения, газовые баллоны, полевые телефоны, оружие и даже видеокассеты порнографического содержания. Последние в то время были под запретом, и чтобы сделать их непригодными для просмотра, их размагничивали.

Не менее впечатляющей выглядит витрина с декларациями. Один из экспонатов — документ, который мужчина пытался проглотить прямо на таможенном посту, когда выяснилось, что он везёт наличности больше допустимого лимита. Сотрудники смогли вытащить и склеить остатки бумаги, а теперь он стал частью музейной коллекции.

Некоторые экспонаты представляют угрозу для здоровья. Например, игрушечные машинки с резиновыми колесами настолько токсичные, что их пришлось кипятить перед размещением в витрине. Или чашка, в которой уровень свинца превышал допустимую норму в несколько раз. Один из последних экспонатов — насвай. Около килограмма жевательного табака в вакууме пытались выдать за допустимые 250 граммов в заводской упаковке. Некоторые смельчаки пытались провезти рога марала и алкоголь в огромной бутылке, написав, что ее объем 0,75 литра.

Фотографии: Полина Зубова