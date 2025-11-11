Нижегородец помог онлайн-казино обналичить более 113 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, он помогал подпольным онлайн-казино проводить денежные переводы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный покупал в даркнете банковские карты и сим-карты, оформленные на других людей. Через эти счета проходили деньги игроков нелегальных игорных сайтов. Мужчина снимал поступившие средства, переводил их в криптовалюту и отправлял на кошельки, принадлежащие организаторам казино. За свои услуги он оставлял себе часть суммы.

По оперативным данным, за пять месяцев через его руки прошло более 113 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

Во время задержания в автомобиле подозреваемого нашли около миллиона рублей наличными, более 60 сим-карт разных операторов, 20 мобильных телефонов, банковские карты, ноутбук и другие вещи, которые могут стать доказательствами. Машину изъяли и отправили на спецстоянку.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении. Правоохранители продолжают устанавливать возможных сообщников, которые за деньги оформляли банковские и сим-карты для использования в противоправных целях.

