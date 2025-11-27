Ночной пожар в Ленинском районе: один человек пострадал Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл серьёзный пожар, в результате которого пострадал человек. Инцидент случился в ночь на 27 ноября.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь вспыхнул около полуночи в частично расселённом деревянном доме, расположенном на улице Дружбы.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали из горящего здания четырёх человек. Один из жителей получил травмы и был госпитализирован.

Площадь возгорания составила порядка 360 квадратных метров. Спустя примерно 20 минут после начала пожара пожарным удалось полностью ликвидировать огонь.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что здание автосервиса сгорело на улице Народной в Нижнем Новгороде.