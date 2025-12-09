Реверс ввели на трассе между Бором и Макарьевом из-за ремонта Общество

Фото: Кирилл Мартынов

На участке трассы Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево в Нижегородской области с 9 декабря введено реверсивное движение транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Данные меры связаны с масштабными дорожными работами, которые продлятся до 30 сентября 2026 года. В ведомстве предупредили, что на это время движение автомобилей будет организовано поочередно в каждом направлении, что может вызвать затруднения.

Водителям рекомендуют учитывать изменения в организации движения при планировании маршрутов, особенно в часы пик и в выходные дни.

Временные ограничения затронут и междугородние автобусные маршруты. Возможны корректировки в расписании рейсов № 8 "Поселок 1-я фабрика — Неклюдово — Вокзал", № 125 "Линда — Бор", № 126 "Слободское — Бор" и № 237 "Бор — Неклюдово — Поселок 1-я фабрика".

Местные власти просят пассажиров следить за обновлениями и заранее уточнять информацию о графике движения автобусов.

Ранее сообщалось, что минтранс Нижегородской области готовится к масштабной реконструкции трассы около Новинок.

Кроме того, власти направят около 139 млн рублей на строительство новой дороги в Новинках.