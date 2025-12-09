Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьями Героев России

09 декабря 2025 16:10 Общество
Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьями Героев России

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Сегодня, 9 декабря, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества. Он возложил цветы к "Вечному огню" в Нижегородском кремле, а также встретился с семьями Героев России.

По словам губернатора, подвиги нижегородцев как в ходе различных войн и вооружённых конфликтов, так и в мирное время, составляют славу и гордость нашей страны. Героизм и мужество земляков навсегда вписаны в летопись России.

"Спасибо каждому, кто прошел этот путь и достойно проходит его сейчас. Вы служите ярким примером подлинной любви к Отечеству, учите всех нас быть стойкими и преданными своему долгу", — подчеркнул Глеб Никитин.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители исполнительной власти, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, а также юнармейцы и кадеты. Всего мероприятие собрало около 150 человек.

После минуты молчания и возложения цветов губернатор вместе с главой минсоцполитики Игорем Седых пообщался с Героем России Александром Коноваловым и семьями других нижегородцев, удостоенных высокого звания. Он поздравил присутствующих с памятной датой и сообщил, что в настоящее время в Нижегородской области проживают шесть Героев России.

Никитин отметил, что сегодня постепенно уходит поколение ветеранов Великой Отечественной войны. "Людям в мирной жизни порой кажется, что подвиг ветеранов – это нечто невероятное, далекое от нас. Но наше время призвало новых героев. И они прямо сейчас лицом к лицу сталкиваются с коварным противником, с крайне серьезными опасностями, с необходимостью совершать подвиг. Порой – ценой здоровья и самой жизни", – обратился глава Нижегородской области к собравшимся.

Он также поблагодарил родителей нижегородских героев за воспитание истинных защитников Отечества.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не пощадил себя ради Родины. Все жертвы были не напрасны. Каждая из них ещё на один шаг приблизила победу России, помогла спасти боевых товарищей или мирных жителей, отстоять ещё один населенный пункт на нашей общей земле. Благодарим каждого, кто преданно и беззаветно служил Родине и служит ей сейчас. Это надежда и опора России", — добавил губернатор.

Светлана Крупинова, вдова Героя России Анатолия Крупинова, в ходе встречи подчеркнула важность патриотического воспитания и сохранения памяти о воинских подвигах. Она рассказала, что её внук с интересом рассматривает фотографии деда, знает о его героическом поступке и с малых лет проявляет характер настоящего бойца. А ее муж выполняя задание в Чечне, до последнего момента спасал своих товарищей.

Во время встречи родители Героев России, которые в настоящее время находятся в зоне СВО, смогли задать губернатору волнующие их вопросы. Обсуждались самые разные темы — от гуманитарной поддержки военных до вопросов здравоохранения и состояния экологии.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных