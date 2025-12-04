5 млн рублей вложат в развитие нижегородского Простоквашина Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Власти Нижегородской области совместно с телеканалом ТНТ планируют превратить деревню Простоквашино в Тонкинском районе в полноценное туристическое пространство. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, телеканал направит 5 миллионов рублей, полученных с проката фильма "Простоквашино", на благоустройство нижегородской деревни и развитие её туристической инфраструктуры.

"Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьи с детьми. У Простоквашино особая атмосфера — гостей встречают герои любимого мультфильма уже на въезде. В самой деревне обустроены тематические зоны для детей и взрослых. Во время однодневной экскурсии можно познакомиться с Шариком и Матроскиным, а также услышать интересные истории от Печкина", — отметил Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что в деревне не хватает современных условий для комфортного отдыха, таких, как глэмпинг.

"Теперь эта мечта станет реальностью благодаря поддержке ТНТ. Благодарю директора телеканала Тину Канделаки за участие и внимание к нашей области. Мы, в свою очередь, предоставим грантовую помощь команде Простоквашина и поможем им подать заявку на участие в конкурсе "Команды креативных практик"", — добавил глава региона.

