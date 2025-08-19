Нападение собаки на ребенка в Кстовском районе обернулось уголовным делом Происшествия

Следователи возбудили дело после нападения собаки на ребенка в Кстовском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Инцидент произошел в селе Соколово. По данным, опубликованным в СМИ, в августе собака напала на трехлетнюю девочку, причинив ей телесные повреждения.

Следственный отдел по городу Кстово возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и установлением всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что это не первое нападение собаки в Кстовском районе, после которого возбуждались уголовные дела. В начале августа, например, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в деревне Зелецино.