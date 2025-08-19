Нападение собаки на ребенка в Кстовском районе обернулось уголовным делом

Следователи возбудили дело после нападения собаки на ребенка в Кстовском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Инцидент произошел в селе Соколово. По данным, опубликованным в СМИ, в августе собака напала на трехлетнюю девочку, причинив ей телесные повреждения.
Следственный отдел по городу Кстово возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и установлением всех обстоятельств произошедшего.
Отметим, что это не первое нападение собаки в Кстовском районе, после которого возбуждались уголовные дела. В начале августа, например, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в деревне Зелецино.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+