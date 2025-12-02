Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Общество
Общество

Электричка Нижний Новгород — Правдинск будет делать остановку в Сормове

02 декабря 2025 13:00 Общество
Электричка Нижний Новгород — Правдинск будет делать остановку в Сормове

Фото: Александр Воложанин

С 8 декабря 2025 года пригородная электричка №6250, следующая из Нижнего Новгорода в Правдинск, будет делать дополнительную остановку на платформе Кооперативная. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Теперь поезд, который отправляется с главного вокзала Нижнего Новгорода в 06:28 и прибывает в Правдинск в 07:32, будет останавливаться в Сормовском районе — на платформе Кооперативная в 06:44.

Дополнение маршрута проводится в рамках проекта "Городская электричка" для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности в регионе.

Напомним, 6 октября маршрут пригородного поезда №6250 был продлён до станции Правдинск. До этого состав следовал только до станции Балахна.

Ранее сообщалось, что новый транспортно-пересадочный узел построят в Сормовском районе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных