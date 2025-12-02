Электричка Нижний Новгород — Правдинск будет делать остановку в Сормове

Фото:
С 8 декабря 2025 года пригородная электричка №6250, следующая из Нижнего Новгорода в Правдинск, будет делать дополнительную остановку на платформе Кооперативная. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Теперь поезд, который отправляется с главного вокзала Нижнего Новгорода в 06:28 и прибывает в Правдинск в 07:32, будет останавливаться в Сормовском районе — на платформе Кооперативная в 06:44.
Дополнение маршрута проводится в рамках проекта "Городская электричка" для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности в регионе.
Напомним, 6 октября маршрут пригородного поезда №6250 был продлён до станции Правдинск. До этого состав следовал только до станции Балахна.
Ранее сообщалось, что новый транспортно-пересадочный узел построят в Сормовском районе.
