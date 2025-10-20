Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 октября 2025 17:52Жительницу Дзержинска оштрафовали за продажу шевронов с цитатой из "Брата 2"
20 октября 2025 17:35Пострадали двое: появились подробности массового ДТП на проспекте Гагарина
20 октября 2025 13:15Пьяный романтик из Первомайска получил 3 года за угон машины скорой помощи
20 октября 2025 12:30Полиция накрыла нижегородский наркошоп, травивший россиян
20 октября 2025 10:54Бастрыкин заинтересовался свалкой медицинских документов в Нижнем Новгороде
19 октября 2025 14:30Сотрудница банка спасла нижегородскую пенсионерку от мошенников
19 октября 2025 11:17Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Выксой
18 октября 2025 18:38Один человек погиб при столкновении фуры и "ГАЗели" в Кстовском округе
18 октября 2025 12:40Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками
18 октября 2025 12:00Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе
Происшествия

Жительницу Дзержинска оштрафовали за продажу шевронов с цитатой из "Брата 2"

20 октября 2025 17:52 Происшествия
Жительницу Дзержинска оштрафовали за продажу шевронов с цитатой из Брата 2

Жительница Дзержинска должна выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей правообладателям на фильм "Брат 2" (18+). Такое решение принял Дзержинский городской суд.

Напомним, поводом для разбирательства стало объявление, размещённое 17 января 2025 года на одном из интернет-сайтов о продаже шевронов с изображением Данилы Багрова и узнаваемой фразой из фильма — "В чем сила, брат?". 

Компания "К", являющаяся правообладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Брат 2", обратилась в суд с требованием компенсировать ущерб за незаконное использование интеллектуальной собственности. Также истец просил возместить понесенные судебные расходы.

Суд удовлетворил иск: с ответчицы взыскали 10 000 рублей компенсации, а также расходы по делу. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" отсудил у нижегородской компании 90 тысяч рублей за нарушение авторских прав. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Компенсация Суд
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2025 10:04ГАЗ не смог отсудить у "Ленты" полмиллиона рублей за игрушечную машину
06 мая 2024 17:42Киностудия "Союзмульфильм" подала иск к нижегородской компании на 81 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных