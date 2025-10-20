Жительницу Дзержинска оштрафовали за продажу шевронов с цитатой из "Брата 2" Происшествия

Жительница Дзержинска должна выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей правообладателям на фильм "Брат 2" (18+). Такое решение принял Дзержинский городской суд.

Напомним, поводом для разбирательства стало объявление, размещённое 17 января 2025 года на одном из интернет-сайтов о продаже шевронов с изображением Данилы Багрова и узнаваемой фразой из фильма — "В чем сила, брат?".

Компания "К", являющаяся правообладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Брат 2", обратилась в суд с требованием компенсировать ущерб за незаконное использование интеллектуальной собственности. Также истец просил возместить понесенные судебные расходы.

Суд удовлетворил иск: с ответчицы взыскали 10 000 рублей компенсации, а также расходы по делу. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" отсудил у нижегородской компании 90 тысяч рублей за нарушение авторских прав.