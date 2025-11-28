Нижегородские предприниматели узнали о налоговых изменениях Экономика

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

Более 50 предпринимателей приняли участие в семинаре-практикуме, посвященном изменениям в налоговом законодательстве и мерам по снижению юридических рисков. Мероприятие организовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий.

В обсуждении приняли участие представители УФНС и Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Заместитель руководителя регионального управления ФНС Михаил Бакланов перечислил основные новшества: это повышение ставки НДС, снижение лимитов доходов для применения УСН и ПСН, а также расширение механизмов инвестиционного налогового кредита сроком до 10 лет. Кроме того, упрощен порядок подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам.

Особое внимание уделили расширению прав налогоплательщиков на дистанционное взаимодействие с налоговыми органами и более мягкому назначению штрафов при наличии смягчающих факторов.

Вопросы уголовной ответственности бизнес-сообщества разъяснил следователь по особо важным делам Иван Репин. Так, законодательством разрешается возмещение налоговой задолженности третьими лицами, что может освободить предпринимателя от уголовного преследования. Также сокращены сроки давности по налоговым преступлениям и введены дополнительные основания для отказа в возбуждении уголовного дела при добровольной уплате задолженности. Применение заключения под стражу ограничено и возможно только в исключительных случаях.

Общественный помощник бизнес-омбудсмена, адвокат Вреж Гулян рассказал о новых составах преступлений, в том числе по статье 173.3 УК РФ, которая касается подачи поддельных документов от имени юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, с целью получения крупного или особо крупного дохода. За такие действия предусмотрены серьезные наказания: штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Также Вреж Гулян отметил рост числа осужденных по статье 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"): в 2023 году — 1668 человек, в 2024 — уже 2094. Основными причинами стали участие владельцев электронных платежных средств в мошеннических схемах — например, передача доступа к своим счетам за вознаграждение, а также указание ложной информации в платежных поручениях.

Докладчик привел примеры из судебной практики, подчеркнув важность доказывания умысла и подделки документов. Он также отметил случаи, когда суды выносили оправдательные решения в отношении лиц, открывших расчетные счета без намерения участвовать в противоправных действиях.

В рамках семинара эксперты рекомендовали предпринимателям тщательно проверять контрагентов, вести корректную бухгалтерию, избегать сомнительных сделок и не принимать поспешных решений без консультации с юристом.

Павел Солодкий подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению доверия между бизнесом и государством.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют в 2026 году начать планомерную борьбу с неуплатой налогов.