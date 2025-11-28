Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 ноября 2025 11:45ЦБ, вероятно, отложит внедрение регулирования иммобилизованных активов на 2027 год — Пьянов
28 ноября 2025 11:39Нижегородские предприниматели узнали о налоговых изменениях
28 ноября 2025 09:53Конкурс по КРТ в Новинках не состоялся
27 ноября 2025 18:3030 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны
27 ноября 2025 18:02Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате
27 ноября 2025 17:35Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность финансовых мер господдержки
27 ноября 2025 16:29Евгений Люлин рассказал о социальной направленности бюджета-2026
27 ноября 2025 15:46QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
27 ноября 2025 14:24Средний "чек" мошенников снизился в 4 раза
27 ноября 2025 13:59Нижегородки планируют потратить на подготовку к Новому году около 6 550 рублей
Экономика

Нижегородские предприниматели узнали о налоговых изменениях

28 ноября 2025 11:39 Экономика
Нижегородским предпринимателям рассказали о налоговых новшествах

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

Более 50 предпринимателей приняли участие в семинаре-практикуме, посвященном изменениям в налоговом законодательстве и мерам по снижению юридических рисков. Мероприятие организовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий.

В обсуждении приняли участие представители УФНС и Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Заместитель руководителя регионального управления ФНС Михаил Бакланов перечислил основные новшества: это повышение ставки НДС, снижение лимитов доходов для применения УСН и ПСН, а также расширение механизмов инвестиционного налогового кредита сроком до 10 лет. Кроме того, упрощен порядок подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам.

Особое внимание уделили расширению прав налогоплательщиков на дистанционное взаимодействие с налоговыми органами и более мягкому назначению штрафов при наличии смягчающих факторов.

Вопросы уголовной ответственности бизнес-сообщества разъяснил следователь по особо важным делам Иван Репин. Так, законодательством разрешается возмещение налоговой задолженности третьими лицами, что может освободить предпринимателя от уголовного преследования. Также сокращены сроки давности по налоговым преступлениям и введены дополнительные основания для отказа в возбуждении уголовного дела при добровольной уплате задолженности. Применение заключения под стражу ограничено и возможно только в исключительных случаях.

Общественный помощник бизнес-омбудсмена, адвокат Вреж Гулян рассказал о новых составах преступлений, в том числе по статье 173.3 УК РФ, которая касается подачи поддельных документов от имени юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, с целью получения крупного или особо крупного дохода. За такие действия предусмотрены серьезные наказания: штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Также Вреж Гулян отметил рост числа осужденных по статье 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"): в 2023 году — 1668 человек, в 2024 — уже 2094. Основными причинами стали участие владельцев электронных платежных средств в мошеннических схемах — например, передача доступа к своим счетам за вознаграждение, а также указание ложной информации в платежных поручениях.

Докладчик привел примеры из судебной практики, подчеркнув важность доказывания умысла и подделки документов. Он также отметил случаи, когда суды выносили оправдательные решения в отношении лиц, открывших расчетные счета без намерения участвовать в противоправных действиях.

В рамках семинара эксперты рекомендовали предпринимателям тщательно проверять контрагентов, вести корректную бухгалтерию, избегать сомнительных сделок и не принимать поспешных решений без консультации с юристом.

Павел Солодкий подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению доверия между бизнесом и государством. 

Ранее сообщалось, что российские власти планируют в 2026 году начать планомерную борьбу с неуплатой налогов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги Павел Солодкий Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 14:00Размеры трех налогов утвердили нижегородские депутаты
20 ноября 2025 16:51Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных