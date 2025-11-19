Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у "Зенита" Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" потерпел поражение в гостевом матче против "Зенита". Встреча завершилась со счётом 80:102 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Подопечные Сергея Козина уверенно начали матч, выиграв первую четверть 21:17. Команда демонстрировала слаженную игру в нападении и надёжную защиту, что позволило навязать борьбу фавориту. Однако во второй десятиминутке "Зенит" прибавил в темпе и сумел перехватить инициативу — к большому перерыву хозяева вели 53:41.

Во второй половине встречи волжане пытались сократить отставание, но "Зенит" не позволил гостям вернуться в игру. Матч закончился со счетом 102:80 в пользу хозяев площадки.

"Пари НН" не смог взять реванш у петербуржцев и прервал серию побед. С 14 очками команда расположилась на 9-й сточке Единой лиги ВТБ.

Следующую игру (6+) нижегородцы проведут 23 ноября против "Уралмаша".

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" уступил "Адмиралу" по буллитам.