Последние новости рубрики Спорт
19 ноября 2025 09:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у "Зенита"
18 ноября 2025 22:25Нижегородское "Торпедо" уступило "Адмиралу" в серии буллитов
18 ноября 2025 15:45Сергей Попов: "Для будущего дома на "Воднике" могут объявить архитектурный конкурс"
18 ноября 2025 10:23"Чайка" уступила "Локо-76" в овертайме
18 ноября 2025 09:38ВК "Горький" вырвал победу у МГТУ
17 ноября 2025 19:28Ремонт нижегородского стадиона "Динамо" хотят завершить будущим летом
17 ноября 2025 17:12Нижегородские власти представили проект КРТ стадиона "Водник"
17 ноября 2025 16:23ХК "Торпедо-Горький" минимально уступил "Челмету" в концовке матча
17 ноября 2025 09:22"Пари НН" разгромил молодежку в товарищеском матче
16 ноября 2025 20:50"Торпедо" проиграло "Авангарду" со счетом 2:6 и прервало серию побед
Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у "Зенита"

19 ноября 2025 09:52 Спорт
Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" потерпел поражение в гостевом матче против "Зенита". Встреча завершилась со счётом 80:102 в пользу команды из Санкт-Петербурга. 

Подопечные Сергея Козина уверенно начали матч, выиграв первую четверть 21:17. Команда демонстрировала слаженную игру в нападении и надёжную защиту, что позволило навязать борьбу фавориту. Однако во второй десятиминутке "Зенит" прибавил в темпе и сумел перехватить инициативу — к большому перерыву хозяева вели 53:41.

Во второй половине встречи волжане пытались сократить отставание, но "Зенит" не позволил гостям вернуться в игру. Матч закончился со счетом 102:80 в пользу хозяев площадки.

"Пари НН" не смог взять реванш у петербуржцев и прервал серию побед. С 14 очками команда расположилась на 9-й сточке Единой лиги ВТБ.

Следующую игру (6+) нижегородцы проведут 23 ноября против "Уралмаша".

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" уступил "Адмиралу" по буллитам.

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
