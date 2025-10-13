Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2025 16:30Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека
13 октября 2025 15:50Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября 2025 11:13Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
12 октября 2025 11:44Тела двух утонувших мужчин достали нижегородские спасатели из рек 11 октября
11 октября 2025 17:35Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию
Происшествия

Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области

13 октября 2025 15:50 Происшествия
Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области

В Кстовском районе неизвестный застрелил самку лебедя. История вызвала широкий общественный резонанс, и на ситуацию оперативно отреагировал минлесхоз региона.

Как рассказали в программе "Кстати" (16+), трагедия произошла на одном из озер, где уже несколько лет подряд гнездится пара лебедей. В этом сезоне птицы вывели шестерых птенцов. Люди утверждают, что услышали выстрелы и увидели лодку, в которой находился мужчина. Он якобы схватил раненую лебедицу за шею и увез ее, несмотря на возмущенные крики свидетелей.

Жители уверены, что к происшествию причастен один из местных охотников, которого давно подозревают в браконьерстве. Сам мужчина утверждает, что оружие сдал еще в августе, а звуки, похожие на выстрелы, слышал, когда собирался днем поспать.

Напомним, что лебеди занесены в Красную книгу. Охота на них запрещена законом.

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области незамедлительно выехало на место происшествия. Сотрудники провели осмотр территории, однако признаков браконьерства обнаружено не было. 

Несмотря на это, в минлесхозе решили не оставлять ситуацию без внимания и передали информацию в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Бора задержан по подозрению в незаконной охоте на трёх лосей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Браконьерство Минлесхоз Птицы
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2025 18:45Дзержинец предстанет перед судом за незаконную охоту на лося
12 сентября 2025 07:39Браконьер открыл стрельбу по людям в Нижегородской области
30 августа 2025 09:55Убившему двух лосей браконьеру из Тоншаева грозит 5 лет тюрьмы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных