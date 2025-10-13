Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области Происшествия

В Кстовском районе неизвестный застрелил самку лебедя. История вызвала широкий общественный резонанс, и на ситуацию оперативно отреагировал минлесхоз региона.

Как рассказали в программе "Кстати" (16+), трагедия произошла на одном из озер, где уже несколько лет подряд гнездится пара лебедей. В этом сезоне птицы вывели шестерых птенцов. Люди утверждают, что услышали выстрелы и увидели лодку, в которой находился мужчина. Он якобы схватил раненую лебедицу за шею и увез ее, несмотря на возмущенные крики свидетелей.

Жители уверены, что к происшествию причастен один из местных охотников, которого давно подозревают в браконьерстве. Сам мужчина утверждает, что оружие сдал еще в августе, а звуки, похожие на выстрелы, слышал, когда собирался днем поспать.

Напомним, что лебеди занесены в Красную книгу. Охота на них запрещена законом.

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области незамедлительно выехало на место происшествия. Сотрудники провели осмотр территории, однако признаков браконьерства обнаружено не было.

Несмотря на это, в минлесхозе решили не оставлять ситуацию без внимания и передали информацию в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

