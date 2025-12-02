Почти 1,6 млн квадратных метров жилья построят в Новинках Общество

Фото: ДОМ,РФ

В поселке Новинки вблизи Нижнего Новгорода построят почти 1,6 млн квадратных метров жилья. Проект реализуется при поддержке государственной компании ДОМ.РФ.

Застройка развернется на участке площадью более 200 гектаров. Землю передадут инвестору через аукцион, прием заявок на который завершается 8 декабря. Сам аукцион пройдет 12 декабря.

Это крупнейший участок, который ДОМ.РФ когда-либо выставлял на торги в Нижегородской области. Начальная цена — 2,52 млрд рублей. Ранее этот же участок пытались продать за 3,6 млрд.

Впервые застройщикам предложили гибкие условия: оплату можно будет вносить частями на протяжении всего 2026 года. Чтобы участвовать в аукционе, достаточно внести задаток в 60 млн рублей.

"В нынешних экономических условиях нам необходимо привлекать средства инвесторов, это напрямую влияет на сохранение темпов жилищного строительства. Наличие доступного и качественного жилья — важный показатель благополучия нижегородцев и привлекательности региона", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Будущая застройка разместится в активно развивающемся районе рядом с жилым комплексом “Окский берег” и горнолыжным курортом. В пешей доступности находятся школа и остановка общественного транспорта “Школа №132”. До центра Нижнего Новгорода — около 18 км, а до ближайшей железнодорожной станции — 2,5 км.

Как отметил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша, проект в Новинках станет новым этапом развития территории. Он также подчеркнул, что в рамках этого проекта впервые применяются значительные меры поощрения для застройщиков, что должно ускорить запуск строительства и стабилизировать рынок недвижимости в регионе.

ДОМ.РФ продолжает активно участвовать в развитии строительной отрасли Нижегородской области. В начале 2025 года муниципалитет получил более 20 гектаров земли под объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Ранее в Дзержинске и Новинках были реализованы участки под строительство новых жилых комплексов.

Кроме того, в рамках президентской программы восстановления объектов культурного наследия инвесторам были переданы здания в Нижнем Новгороде, Выксе и Дзержинске общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров с прилегающими участками в аренду площадью более 5 гектаров.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы №103 в Верхних Печерах планируют построить в 2027 году.