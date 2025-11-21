Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление земельных участков под реализацию 12 инвестиционных проектов. Общий объем вложений составит порядка 2,6 млрд рублей, при этом в регионе появится около 700 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Егора Полякова, большинство инициатив связаны с промышленностью и логистикой. Среди них — строительство новых производственных комплексов, логистических объектов и социально значимых учреждений.

Так, в деревне Инютино Богородского округа появится библиотечно-досуговый центр. Заявителем выступило МКУ "Управление капитального строительства Богородского муниципального округа". Площадь участка составит почти 4 тысячи кв. метров, срок реализации — 1 год, объем инвестиций — 105 млн рублей.

В Дзержинске компания "Биокар" построит комплекс по переработке и производству полимеров. Проект рассчитан на 8 лет, площадь — около 10 тысяч кв. метров, инвестиции — 170 млн рублей.

В Нижнем Новгороде на улице Новополевой фирма "Антис" реализует проект по изготовлению высокоточных деталей из металла. Площадь участка — более 22 тысяч кв. метров, срок строительства — 3 года, объем вложений — 256,4 млн рублей.

Также утверждены участки под цех по производству оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия в Балахнинском округе (компания "Профильстрой", 100 млн рублей инвестиций) и под складской комплекс в Арзамасе (ООО "Чернухинское", 400 млн рублей).

Добавим, что с начала 2025 года совет по земельным отношениям одобрил более 200 проектов на общую сумму 79,1 млрд рублей. Благодаря этому в регионе создано около 7,5 тысячи рабочих мест.

Подать заявку на получение земельного участка инвесторы могут через "Личный кабинет инвестора" на сайте профильного министерства. Сервис разработан в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", который направлен на ускорение сроков реализации проектов и снижение административной нагрузки на бизнес.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют создать современное предприятие по производству бройлерной продукции, ориентированное на экспорт.