Забор у здания нижегородского ФСБ установят за 150 млн рублей

На установку забора у здания УФСБ по Нижегородской области планируют потратить 150,3 млн рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.
Конкурс объявило МКУ "ГУММиД". Заявки принимаются до 27 апреля. Подведение итогов запланировано на 30 апреля.
Согласно условиям закупки, завершить работы необходимо не позднее 30 ноября текущего года.
Отметим, что в прошлом году на установку ограждения у этого здания из городского бюджета планировали направить 65 млн рублей. В администрации тогда поясняли, что работы проведут в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры — проекта редевелопмента исторического района Започаинья . Он предусматривает, в том числе, капитальное обновление улицы Малой Покровской.
В марте 2026 года управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области утвердило охранное обязательство для административного здания по адресу Малая Покровская, 1, в котором расположено УФСБ по региону.
