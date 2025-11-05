Соцфонд назвал сумму максимального пособия по беременности в 2026 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России к 2026 году превысит 955 тысяч рублей. Это более чем в 2,5 раза выше показателя 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.

По его словам, выплаты растут ежегодно: в 2023 году максимальное пособие составляло 383 178 рублей, в 2024-м — 565 562 рубля, а в 2025 году — 794 355 рублей. В 2026 году сумма вырастет до 955 836 рублей.

Чирков отметил, что столь заметный рост стал возможен благодаря реформам в системе социального страхования. В частности, речь идет об объединении фондов, введении единого страхового тарифа и установлении с 2023 года общей базы для начисления страховых взносов.

Он подчеркнул важность официального трудоустройства для получения полной суммы пособия. Чирков добавил, что женщине достаточно иметь два календарных года официального стажа, предшествующих году ухода в декрет, чтобы расчет выплаты велся исходя из полного среднего заработка.

Ранее сообщалось, что уже более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом.