Около 20 человек осудили за аферы с соцконтрактами в Богородске Происшествия

Фото: Нижегородский облсуд

В Нижегородской области суд признал виновными 23 человека в мошенничестве при получении выплат по социальным контрактам. Среди осуждённых — бывший директор Управления социальной защиты населения Богородского района.

Как сообщили в Следственном комитете, в 2022 году фигуранты представили на межведомственную комиссию при администрации Богородского округа подложные документы, чтобы получить государственную помощь для малоимущих граждан. После одобрения заявок они заключили соцконтракты, не собираясь выполнять их условия, и присвоили 7 миллионов рублей, причинив ущерб министерству социальной политики региона.

Мошенническая схема была раскрыта благодаря совместной работе следователей СК, УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области.

Суд назначил бывшему директору соцзащиты 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей.

Четыре участника аферы получили реальные сроки от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев в колониях строгого и общего режимов. Им также назначены штрафы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Один фигурант получил условный срок — 2 года с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом 50 тысяч рублей.

Оставшиеся 17 человек оштрафованы на суммы от 150 до 300 тысяч рублей.

