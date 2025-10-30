Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2025 08:11Где в Нижнем Новгороде проходят бесплатные занятия с кинологом
30 октября 2025 07:07Ночью в Нижнем Новгороде на район приходится лишь один наряд ДПС
29 октября 2025 20:26В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко
29 октября 2025 17:06Андрей Воробьёв вручил награды лучшим волонтёрам в Подмосковье
29 октября 2025 15:59Молодым российским семьям с детьми предложили давать кредитные каникулы
29 октября 2025 15:32Около 1000 нижегородских медиков прошли обучение в рамках регионального проекта "Отраслевой онкоинцидент"
29 октября 2025 15:18Ремонт старого Борского моста выполнен на 54%
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
29 октября 2025 14:04Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года
29 октября 2025 13:46Глеб Никитин назвал преимущества Нижнего Новгорода перед столицей
Общество

Где в Нижнем Новгороде проходят бесплатные занятия с кинологом

30 октября 2025 08:11 Общество
Где в Нижнем Новгороде проходят бесплатные занятия с кинологом

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабного проекта по бесплатному обучению детей работе с собаками. Зооцентр "Надежда" открыл набор на занятия и в Кстове, сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Теперь юные владельцы собак могут посещать занятия на специально оборудованной площадке на бульваре 40 лет Октября.

Проект стартовал по инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и изначально проводился только на базе зооцентра. Сегодня занятия проходят уже на 28 площадках, охватывая все районы города.

Занятия рассчитаны на детей от 9 до 17 лет, которые уже имеют собаку. Порода, возраст и уровень подготовки питомца значения не имеют. Обучение охватывает широкий спектр направлений: от базового послушания до дисциплин кинологического спорта. В программу входят элементы защитно-караульной и поисково-спасательной службы, хендлинг, дог-фрисби, ноузворк и общий курс дрессировки.

Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо выбрать подходящую площадку в рамках клуба "Юный кинолог" и обратиться в зооцентр "Надежда". Также можно заполнить анкету онлайн или связаться с организаторами по телефонам:

  • +7 960-160-90-68 – руководитель кинологического отделения зооцентра "Надежда" Светлана Владимировна Буркина; 
  • +7 904-042-10-48 – инструктор-кинолог Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина Антон Юрьевич Киршанов.

Адреса площадок, где проходят бесплатные кинологические занятия:

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области утвердило штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Животные Собаки
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2025 13:44Чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
13 октября 2025 19:57Четыре овчарки в отставке ищут новый дом в Нижегородской области
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных