Где в Нижнем Новгороде проходят бесплатные занятия с кинологом Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабного проекта по бесплатному обучению детей работе с собаками. Зооцентр "Надежда" открыл набор на занятия и в Кстове, сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Теперь юные владельцы собак могут посещать занятия на специально оборудованной площадке на бульваре 40 лет Октября.

Проект стартовал по инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и изначально проводился только на базе зооцентра. Сегодня занятия проходят уже на 28 площадках, охватывая все районы города.

Занятия рассчитаны на детей от 9 до 17 лет, которые уже имеют собаку. Порода, возраст и уровень подготовки питомца значения не имеют. Обучение охватывает широкий спектр направлений: от базового послушания до дисциплин кинологического спорта. В программу входят элементы защитно-караульной и поисково-спасательной службы, хендлинг, дог-фрисби, ноузворк и общий курс дрессировки.

Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо выбрать подходящую площадку в рамках клуба "Юный кинолог" и обратиться в зооцентр "Надежда". Также можно заполнить анкету онлайн или связаться с организаторами по телефонам:

+7 960-160-90-68 – руководитель кинологического отделения зооцентра "Надежда" Светлана Владимировна Буркина;

+7 904-042-10-48 – инструктор-кинолог Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина Антон Юрьевич Киршанов.

Адреса площадок, где проходят бесплатные кинологические занятия:

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области утвердило штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.