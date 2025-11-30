Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Нижегородский дерматолог рассказала, чем опасен "супергрибок" из Европы

30 ноября 2025 16:59 Общество
Нижегородский дерматолог рассказала, чем опасен супергрибок из Европы

Фото: pixabay.com

В Европе распространяется новый агрессивный вид грибковой инфекции — Trichophyton indotineae. Этот так называемый "супергрибок" устойчив к большинству известных препаратов и вызывает тяжелые формы лишая с зудящими, долго незаживающими пятнами на лице, туловище и в паховой области.

О рисках, связанных с этой инфекцией, а также о способах защиты рассказала нижегородский дерматолог Татьяна Павлова, руководитель нижегородского филиала государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России. Ее комментарий опубликовал в телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам Вареновой, Trichophyton indotineae часто провоцирует хронические рецидивы и практически не поддаётся стандартному лечению. Проблему усугубляют ошибки в диагностике и бесконтрольное применение гормональных мазей. 

Эксперт рекомендует незамедлительно обращаться к дерматологу при высыпаниях, которые не заживают, быстро увеличиваются в размерах или выглядят необычно. Если обычные методы не помогают, необходим лабораторный соскоб — по его результатам врач сможет подобрать более эффективную индивидуальную терапию.

Избежать заражения помогает простая профилактика: регулярно менять полотенца, белье и одежду, не пользоваться чужими личными вещами, стирать при высокой температуре.

Особое предупреждение — не использовать стероидные кремы без назначения врача. Эти средства могут лишь маскировать симптомы и ускорить распространение грибка.

Ранее нижегородцев предупредили о новом заразном вирусе, который уже настиг москвичей. 

Ранее нижегородцев предупредили о новом заразном вирусе, который уже настиг москвичей.

Медицина и здоровье
