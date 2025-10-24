Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Студента оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Нижнего Новгорода

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородца привлекли к ответственности за парковку на тротуаре на Большой Покровской улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Полицейские, узнав о правонарушении, установили личность водителя. Им оказался 19-летний студент из Нижнего Новгорода. 

Парню назначили штраф в 1 000 рублей. Он свою вину признал. 

Ранее сообщалось, что почти 94 млн рублей штрафов выписали нижегородским водителям за неоплаченные парковки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив
