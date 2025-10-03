Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 октября 2025 12:35Экспертиза одобрила проект культурного центра на улице Черниговской
03 октября 2025 08:00В Дивееве стартовало строительство Святых врат
02 октября 2025 18:15Число компаний в креативных сферах Выксы выросло в 2,5 раза
02 октября 2025 16:47Т2 поддержала выставку "Закулисье глянца" об известных людях Нижнего Новгорода 
02 октября 2025 16:37"Ландыши" вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита
02 октября 2025 13:19Вагон воспоминаний: в Нижнем Новгороде запустили "Первое трамвайное медиа"
02 октября 2025 13:15Число читающих нижегородцев в 2025 году выросло на фоне падения спроса на бумажные книги
02 октября 2025 11:17Шесть исторических зданий в Нижегородской области преобразуют в гостиницы
02 октября 2025 08:00Зрители увидят снятый в Нижнем Новгороде сериал с Александром Петровым
01 октября 2025 11:34Граффити с портретами великих ученых украсило улицу в Кстовском районе
Культура и отдых

Экспертиза одобрила проект культурного центра на улице Черниговской

03 октября 2025 12:35 Культура и отдых
Экспертиза одобрила проект культурного центра на улице Черниговской

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Черниговской планируется строительство нового выставочного комплекса, который будет дополнен подземной автостоянкой. Информация о проекте размещена на официальном портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно представленным данным, экспозиционная галерея разместится в одноэтажном здании светлого оттенка, неподалёку от метромоста. По соседству также появится культурный центр, выполненный в едином архитектурном стиле с выставочным павильоном.

За реализацию проекта отвечает компания ООО "Актив", выбранная в качестве застройщика.

Проектную документацию подготовили несколько нижегородских организаций: ООО "Кров", "Архстрой", "Инженерный центр "Градус", "ГИП-строй" и "Водоканалпроект".

Ранее сообщалось, что девять многоквартирных домов и две гостиницы планируют построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.

Нижегородские власти ранее одобрили масштабный проект по развитию улицы Черниговской и набережной Оки в Нижнем Новгороде.

культура Строительство экспертиза
