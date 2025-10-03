Экспертиза одобрила проект культурного центра на улице Черниговской

Фото:
В Нижнем Новгороде на улице Черниговской планируется строительство нового выставочного комплекса, который будет дополнен подземной автостоянкой. Информация о проекте размещена на официальном портале ГИС ЕГРЗ.
Согласно представленным данным, экспозиционная галерея разместится в одноэтажном здании светлого оттенка, неподалёку от метромоста. По соседству также появится культурный центр, выполненный в едином архитектурном стиле с выставочным павильоном.
За реализацию проекта отвечает компания ООО "Актив", выбранная в качестве застройщика.
Проектную документацию подготовили несколько нижегородских организаций: ООО "Кров", "Архстрой", "Инженерный центр "Градус", "ГИП-строй" и "Водоканалпроект".
Ранее сообщалось, что девять многоквартирных домов и две гостиницы планируют построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.
Нижегородские власти ранее одобрили масштабный проект по развитию улицы Черниговской и набережной Оки в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+