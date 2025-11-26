Размеры трех налогов утвердили нижегородские депутаты

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 ноября единогласно одобрили три налоговые инициативы. Среди них — введение туристического сбора, повышение налога на имущество физических лиц и сохранение ставок по земельному налогу. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Как пояснила директор департамента экономики Елена Антонова, туристический налог уже применяется в ряде районов Нижегородской области, а также в десяти крупнейших городах России. В связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа, администрация города подготовила проект нового нормативного акта, который будет действовать на всей территории объединенного округа.
Согласно документу, туристический налог начнет действовать с 1 января 2026 года и будет устанавливаться поэтапно: 2% — в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% — с 2029 года. Это предельные значения, допустимые Налоговым кодексом РФ. Ранее действующее решение по турналогу в Кстовском районе будет отменено.
Депутаты поддержали инициативу, отметив, что гостиничный бизнес необходимо легализовать. Вместе с тем депутат Жанна Скворцова обратила внимание на дополнительную нагрузку на отельеров: с учётом роста НДС на 2%, общая налоговая нагрузка составит 4%. Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман предложил включать турналог в стоимость проживания, что, по его мнению, не окажет существенного влияния на цену для потребителя.
Кроме того, с 2026 года в объединенном муниципалитете будет установлен единый налог на имущество физических лиц. Его ставки будут дифференцированы в зависимости от кадастровой стоимости объектов:
Предусмотрены льготы для социально уязвимых категорий: детей-сирот, студентов из числа сирот, многодетных семей, инвалидов III группы, малоимущих граждан и членов семей призывников.
Марк Фельдман отметил, что налог на имущество физлиц не менялся на протяжении около десяти лет. "Речь идет о генерации налогов, которые принесут в бюджет города в трехлетнем горизонте не одну сотню миллионов рублей. Что очень важно и существенно сегодня", - добавил он.
Третьим решением стало сохранение ставок по земельному налогу. Поскольку ставки в Нижнем Новгороде и Кстовском округе ранее совпадали, изменений в этом вопросе не потребуется.
Напомним, Кстовский округ был упразднен в июне 2025 года, так как вошел в состав Нижнего Новгорода.
