В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально Общество

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на проблему индексации пенсий в России. По данным Социального фонда, рост пенсий не успевает за уровнем инфляции, что ухудшает финансовое положение пожилых людей. Миронов предложил перейти к ежеквартальной индексации пенсий, сообщает 360.ru.

На 1 октября средний размер социальной пенсии составил 15 514 рублей (рост на 14,8%), а средняя пенсия в целом по стране — 23 529 рублей. Однако эти цифры не отражают реальную ситуацию, так как социальная пенсия лишь незначительно превышает прожиточный минимум для пенсионеров. Социальная пенсия предназначена для тех, кто не может получить страховую пенсию, и их число растёт (около 4 млн человек). Рост страховой пенсии составил всего 1,5% за год, в то время как зарплаты увеличивались в десять раз быстрее.

Миронов подчеркнул, что уровень пенсий упал ниже обещанного в пенсионной реформе показателя в 34% от зарплаты. Дефицит бюджета Соцфонда вырос почти вдвое и достиг 780 млрд рублей. Он предложил индексировать пенсии ежеквартально и отменить балльную систему начисления пенсий, которая несправедливо ограничивает их размер.

Парламентарий добавил, что недавно изложил позицию партии президенту России Владимиру Путину.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть подход к начислению пенсий, чтобы более справедливо учитывать трудовой вклад граждан. Кроме того, озвучивалась идея ввести в России ежегодную 13-ю пенсию.

Напомним, экономически активные жители Нижнего Новгорода назвали достойный размер пенсии - 47 900 рублей в месяц.