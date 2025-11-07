Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Новая машина обойдется нижегородцу в среднем в 2,53 миллиона рублей

07 ноября 2025 16:23 Экономика
Новый автомобиль обойдется нижегородцу в среднем в 2,53 миллиона рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области в октябре составила 2,53 миллиона рублей — это на 2,7% больше, чем в сентябре. К такому выводу пришли аналитики платформы "Авто.ру Оценка" после анализа размещенных в регионе объявлений о продаже машин.

Сильнее всего в цене прибавила Lada Largus — рост составил 5,3%, до 1,97 миллиона рублей. Также подорожали кроссоверы Omoda C5 (на 4,8%, до 2,72 млн рублей) и Haval Jolion (на 3,4%, до 2,63 млн рублей).

В то же время некоторые популярные модели стали дешевле. Больше всего снизилась цена на Jaecoo J7 — минус 2,6%, до 3,11 миллиона рублей. Также подешевели Lada Vesta (–2,1%, до 1,85 млн рублей) и Chery Tiggo 7L (–1,4%, до 2,96 млн рублей).

По словам экспертов, после общего роста цен в сентябре рынок начал стабилизироваться. Так, средняя стоимость автомобилей китайских брендов, официально представленных в России, составила 3,57 миллиона рублей — на 17 тысяч меньше, чем месяцем ранее.

А вот отечественные машины продолжают дорожать. Их средняя цена превысила 1,7 миллиона рублей, что на 3% выше сентябрьского показателя. Одной из причин роста аналитики называют увеличение числа объявлений новой марки Tenet — их стало в полтора раза больше. Ожидается, что эта динамика сохранится до конца года.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов в России снизился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

