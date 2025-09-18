Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Спорт

Выдано разрешение на строительство спортклуба "Лето" на Гребном канале

18 сентября 2025 11:15
Выдано разрешение на строительство спортклуба Лето на Гребном канале

Фото: Александр Воложанин

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство спортклуба "Лето" в районе Гребного канала. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Документ выдан 20 августа компании ООО "Аквалон". Комплекс разместится на полуострове Печерские пески. Проект предусматривает возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с несколькими спортивными зонами.

Согласно ранее представленному Архитектурному совету эскизу, в состав спортклуба войдут три открытые площадки для тренировок, два административных корпуса и парковка. Все спортивные зоны будут оснащены специальным покрытием и ограждены сетками.

Ранее сообщалось, что региональный минград согласовал обновлённый проект планировки и межевания территории туркомплекса, охватывающей улицы Родионова, Казанский съезд и Лысогорскую. Согласно документу, на полуострове предусмотрено создание рекреационной среды с упором на спорт и отдых.

Кроме того, на Гребном канале возведут новый ЖК и школу. 

