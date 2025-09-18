Выдано разрешение на строительство спортклуба "Лето" на Гребном канале

Фото:
Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство спортклуба "Лето" в районе Гребного канала. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Документ выдан 20 августа компании ООО "Аквалон". Комплекс разместится на полуострове Печерские пески. Проект предусматривает возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с несколькими спортивными зонами.
Согласно ранее представленному Архитектурному совету эскизу, в состав спортклуба войдут три открытые площадки для тренировок, два административных корпуса и парковка. Все спортивные зоны будут оснащены специальным покрытием и ограждены сетками.
Ранее сообщалось, что региональный минград согласовал обновлённый проект планировки и межевания территории туркомплекса, охватывающей улицы Родионова, Казанский съезд и Лысогорскую. Согласно документу, на полуострове предусмотрено создание рекреационной среды с упором на спорт и отдых.
Кроме того, на Гребном канале возведут новый ЖК и школу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+