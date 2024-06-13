Подросток из-за ревности ударил ножом своего знакомого в Кулебаках

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16-летней житель Кулебак подозревается в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, 29 июня во время ссоры с 17-летним юношей около дома по улице Бутова в городе Кулебаки, подросток нанес ему удар ножом в область живота. Пострадавший был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.
По данным следователей, пострадавший подросток и несовершеннолетний преступник были знакомы. Конфликт между ними произошел на почве ревности.
В настоящий момент время следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и собирают характеризующие материалы на несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, вооруженный ножом бомж угрожал убить 42-летнюю нижегородку.
Также сообщалось, что подростки на самокате столкнулись с иномаркой в Нижнем Новгороде.
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