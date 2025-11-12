Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора

12 ноября 2025 15:24 Общество
Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора

В Балахнинской центральной районной больнице принимают срочные меры по улучшению ситуации после критики со стороны губернатора Нижегородской области. О ситуации в медучреждении рассказал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Исполняющий обязанности главного врача Олег Чернов, возглавивший учреждение менее двух месяцев назад, признал, что проблем в балахнинском здравоохранении немало. Вместе с тем, часть из них уже решена. Так, в ЦРБ приняли на работу эндокринолога и онколога, усилили выездную диспансеризацию, а также сосредоточились на сокращении кредиторской задолженности.

В больнице намерены продолжить работу по привлечению медицинских кадров, а также улучшить взаимодействие с пациентами. Теперь при трудностях с записью к врачу жители могут обращаться через социальные сети — врачи обещают оперативно реагировать на обращения.

Вместе с региональным минздравом больница разрабатывает план первоочередных действий. Уже началась актуализация проектной документации и сметы на капитальный ремонт стационара. В качестве временной меры в Балахну направлены участковые терапевты из Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее губернатор Глеб Никитин лично посетил ЦРБ и остался крайне недоволен увиденным. Глава региона тогда поручил министру здравоохранения Галине Михайловой срочно разработать антикризисный план. Также он распорядился включить стационар в список объектов для ремонта в рамках будущих мероприятий федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". 

