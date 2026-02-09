В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородка спрятала 300 тысяч рублей в сапоги и едва не отдала их мошенникам

В Нижнем Новгороде бдительность водителя такси помогла спасти 300 тысяч рублей, которые пожилая женщина едва не передала мошенникам под предлогом обязательного "декларирования" средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в Советском районе. 34-летний таксист получил заказ на доставку посылки из Нижнего Новгорода в Москву. По указанному адресу на улице Ивлиева его встретила пожилая женщина, которая сразу предупредила, что в пакете находятся деньги, и заплатила 20 тысяч рублей за перевозку.

Услышав это, водитель решил не забирать посылку и обратился в полицию, сообщив о возможном мошенничестве.

Прибывшие правоохранители выяснили, что 86-летней пенсионерке в течение дня неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Лжесотрудники прокуратуры запугали женщину уголовной ответственностью якобы за финансирование недружественной страны и убедили ее передать все накопления для "декларирования".

Следуя указаниям звонивших, пенсионерка упаковала 300 тысяч рублей в старые сапоги и вышла к таксисту, чтобы отправить деньги в Москву.

Благодаря своевременному вмешательству водителя и полиции все денежные средства были возвращены законной владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

Правоохранители напоминают нижегородцам о необходимости сохранять бдительность. Ни одна официальная организация не использует курьеров для передачи наличных денег. Требования о "декларировании", переводе средств на "безопасные" счета или ячейки, а также разговоры о незаконном финансировании — распространенные схемы мошенников.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет нижегородский ресторан из-за возможных махинаций с чеками.

