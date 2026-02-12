Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области: сбито 9 дронов

Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области. По данным Минобороны России, за прошлую ночь над регионом сбили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего в России за указанный период ликвидированы 106 вражеских "птичек". Больше всего - над Белгородской (24), Брянской (21) и Воронежской (19) областями.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем.
Также напомним, что критически важные объекты на территории региона обороняют резервисты "БАРС НН".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+