Происшествия

Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области: сбито 9 дронов

12 февраля 2026 08:04
Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области: сбито 9 дронов

Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области. По данным Минобороны России, за прошлую ночь над регионом сбили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

Всего в России за указанный период ликвидированы 106 вражеских "птичек". Больше всего - над Белгородской (24), Брянской (21) и Воронежской (19) областями. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем. 

Также напомним, что критически важные объекты на территории региона обороняют резервисты "БАРС НН". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
беспилотники Минобороны СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных