Приставы заставили выксунца выплатить 360 тысяч рублей алиментов Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Мужчина из города Выкса полностью погасил долг по алиментам, чтобы не попасть под административное наказание. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

41-летний мужчина официально нигде не работал и выплачивал алименты на дочь нерегулярно. В итоге накопился долг более 360 тысяч рублей.

Судебный пристав наложил арест на счета мужчины и предупредил, что за неуплату алиментов его могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Чтобы избежать наказания, должник быстро нашел деньги и полностью рассчитался с долгом.

В ГУФССП добавили, что несмотря на оплату долга, гражданин по-прежнему обязан регулярно перечислять алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что с 25 мая 2025 года в России начал работать электронный реестр должников по алиментам. Он помогает отслеживать неплательщиков и мотивирует их выполнять свои обязанности, чтобы не сталкиваться с проблемами в жизни и работе.