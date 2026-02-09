Находящегося в федеральном розыске нижегородца задержали в Вознесенском районе

В районном поселке Вознесенское сотрудники полиции задержали нижегородца, который несколько месяцев скрывался от правоохранительных органов и находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, 30-летнего мужчину объявили в розыск в сентябре прошлого года. Он подозревается в совершении двух тяжких преступлений — против личности и в сфере незаконного оборота наркотиков.
В районное отделение поступила информация о том, где может находиться разыскиваемый мужчина. Проверив эти сведения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в одном из домов и задержали. О случившемся сообщили подразделению, которое объявило мужчину в розыск.
В настоящее время мужчина заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Лукоянове задержали 51-летнюю нижегородку, находящуюся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.
