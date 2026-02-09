Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Происшествия
09 февраля 2026 10:48Находящегося в федеральном розыске нижегородца задержали в Вознесенском районе
09 февраля 2026 10:34Пассажирские поезда вновь задерживаются в Нижегородской области
09 февраля 2026 10:15Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода — видео
09 февраля 2026 09:10Жалобы нижегородцев на воду и дороги дошли до Бастрыкина
09 февраля 2026 09:03Водитель "Лады" устроил смертельное ДТП, проехав на красный в Нижнем Новгороде
08 февраля 2026 14:34Мошенники создают фейковые рабочие чаты для обмана нижегородцев
08 февраля 2026 13:08Попытка продать куклу через интернет лишила нижегородку денег
08 февраля 2026 11:57Занос буксируемой "Газели" стал причиной аварии в Павловском районе
08 февраля 2026 08:00Суд продлил арест замдиректора нижегородского Центра мединспекции
07 февраля 2026 18:50Полиция проверяет нижегородский ресторан после жалоб на завышенные счета
Происшествия

Находящегося в федеральном розыске нижегородца задержали в Вознесенском районе

09 февраля 2026 10:48
Находящегося в федеральном розыске нижегородца задержали в Вознесенском районе

В районном поселке Вознесенское сотрудники полиции задержали нижегородца, который несколько месяцев скрывался от правоохранительных органов и находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

По данным полиции, 30-летнего мужчину объявили в розыск в сентябре прошлого года. Он подозревается в совершении двух тяжких преступлений — против личности и в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В районное отделение поступила информация о том, где может находиться разыскиваемый мужчина. Проверив эти сведения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в одном из домов и задержали. О случившемся сообщили подразделению, которое объявило мужчину в розыск. 

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Лукоянове задержали 51-летнюю нижегородку, находящуюся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
