Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам Экономика

Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге по уровню закредитованности населения, подготовленном аналитиками РИА Новости. За год регион поднялся с 26 на 21 место.

Отметим, что чем выше место в рейтинге, тем ниже процент закредитованности. Ее уровень определялся как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты за 12 месяцев с учетом уплаты НДФЛ.

По данным исследования, на начало 2026 года соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам и годовой зарплаты в регионе составляет 45,6%. Годом ранее оно достигало 53,6%.

При этом уровень средней задолженности на одного жителя вырос за год на 11,4 тысячи рублей: с 363,9 тысячи рублей до 380,5 тысячи.

В среднем по России соотношение долга и годовой зарплаты находится на уровне 45,7%. Средний объем задолженности на одного экономически активного жителя страны — 473,3 тысячи рублей, за год он увеличился на 14 тысяч.

Самым закредитованным регионом на начало 2026 года стала Тува, где средний долг на человека превышает один миллион рублей, а наименее закредитованным - Ингушетия.

Ранее сообщалось: в Нижегородской области за год зарплаты выросли в среднем на 22%, и по итогам января–ноября 2025 года регион стал лидером в России по темпам роста заработной платы.