Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 марта 2026 10:37
Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам
02 марта 2026 09:47
Нижегородским топ-менеджерам готовы платить до 200 000 рублей
01 марта 2026 11:45
Продажи осиновых кольев выросли в Нижегородской области на 75% за год
28 февраля 2026 15:57
Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске
28 февраля 2026 12:42
Более 281 млн рублей внесли в бюджет нижегородские предприятия за вред природе
27 февраля 2026 18:11
Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске
27 февраля 2026 15:45
Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 15:33
Более 30 вебинаров об использовании маркировки "Честный знак" пройдут в марте
27 февраля 2026 14:16
Нижегородская область сохранила самую низкую инфляцию в ПФО
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
Экономика

Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам

02 марта 2026 10:37 Экономика
Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам

Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге по уровню закредитованности населения, подготовленном аналитиками РИА Новости. За год регион поднялся с 26 на 21 место.

Отметим, что чем выше место в рейтинге, тем ниже процент закредитованности. Ее уровень определялся как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты за 12 месяцев с учетом уплаты НДФЛ. 

По данным исследования, на начало 2026 года соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам и годовой зарплаты в регионе составляет 45,6%. Годом ранее оно достигало 53,6%.

При этом уровень средней задолженности на одного жителя вырос за год на 11,4 тысячи рублей: с 363,9 тысячи рублей до 380,5 тысячи. 

В среднем по России соотношение долга и годовой зарплаты находится на уровне 45,7%. Средний объем задолженности на одного экономически активного жителя страны — 473,3 тысячи рублей, за год он увеличился на 14 тысяч. 

Самым закредитованным регионом на начало 2026 года стала Тува, где средний долг на человека превышает один миллион рублей, а наименее закредитованным - Ингушетия. 

Ранее сообщалось: в Нижегородской области за год зарплаты выросли в среднем на 22%, и по итогам января–ноября 2025 года регион стал лидером в России по темпам роста заработной платы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Кредиты Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2026 09:29
Нижегородцы хранят в банках в среднем по 439 тысяч рублей
12 января 2026 14:09
Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных