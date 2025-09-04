"Нижегородэлектротранс" отсудил более 6 миллионов рублей у подрядчика Общество

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск государственного предприятия "Нижегородэлектротранс" к дорожно-строительной компании "АлмазАтом" и постановил взыскать с ответчика более 6,1 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключён договор подряда от 30 июня 2022 года по переустройству контрактной сети и трамвайных путей Кремлевского бульвара. Однако компания выполнила обязательства не в полном объеме, что и послужило основанием для обращения в суд.

"Нижегородэлектротранс" потребовал взыскать с подрядчика 5 144 094 рубля 13 копеек основного долга, а также 971 783 рубля 81 копейку в виде неустойки за период с 15 июня 2023 года по 24 июня 2024 года. Кроме того, истец просил начислить дополнительную неустойку, исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки начиная с 25 июня 2024 года до момента фактической оплаты.

Компания "АлмазАтом" не представила в суд письменного отзыва на иск и не направила своего представителя на заседание.

Суд признал требования "Нижегородэлектротранса" обоснованными и постановил полностью удовлетворить иск.

Отметим, что решение было принято в конце апреля, однако "АлмазАтом" только в августе попытался оспорить его и обратился с апелляцией в Первый арбитражный суд. Заявитель просил восстановить срок на подачу жалобы, ссылаясь на то, что представитель не присутствовал в суде и не получил текст решения. Однако суд указал, что подобные обстоятельства не являются уважительными причинами для пропуска установленного срока и отказал в рассмотрении жалобы.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца.

