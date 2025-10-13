Новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде появилась новая велодорожка с тротуаром, которая теперь соединяет улицы Даргомыжского и Октябрьской Революции. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На виадуке по проспекту Ленина подрядчики выделили специальный участок проезжей части под велодорожку. Раньше веломаршруты на этом участке были разрозненными, а теперь они связаны в единую сеть.

Чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности, вдоль велодорожки установили 36 бетонных блоков типа "нью-джерси". Это помогает избежать пересечений с автомобилями и делает движение более спокойным и предсказуемым.

При этом количество автомобильных полос на дороге не изменилось, их удалось сохранить благодаря новой дорожной разметке. На виадуке сделали не только велодорожку, но и обновили пешеходные тротуары.

Мэр города Юрий Шалабаев ранее отмечал, что развитие велоинфраструктуры в Нижнем продолжается. Так, в 2024 году в Автозаводском районе завершили строительство замкнутой велосети протяжённостью 17 километров.