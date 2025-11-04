Более 1 млрд рублей хотят направить на соцконтракты с нижегородцами в 2026 году

1,17 млрд рублей планируется потратить на соцконтракты с нижегородцами в 2026 году. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту областного бюджета, который внесли в Заксобрание 24 октября.
Из общего объема финансирования 852,8 млн рублей планируется выделить за счёт федерального бюджета. Остальная часть средств поступит из региональной казны.
На последующие годы также предусмотрено увеличение расходов на социальные контракты: в 2027 году — 1,22 млрд рублей, а в 2028 году — 1,27 млрд рублей.
Отметим, что на 2025 год в бюджете на финансирование соцконтрактов предусматривалось более 1,1 млрд рублей.
