Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о поджоге автомобиля, произошедшем осенью 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 8 октября 42-летний местный житель, будучи пьяным, подошёл к припаркованному у дома на улице Путейской грузовику марки "Валдай". Он открыл водительскую дверь, вылил на сиденье дизельное топливо и поджёг салон. Огонь быстро распространился, и машина полностью сгорела. Восстановлению она не подлежит.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий мужчина. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что решился на поджог из-за давнего конфликта с владельцем автомобиля. По его словам, между ними произошла ссора, после которой он затаил обиду.

Мужчине предъявили обвинение. Он полностью признал свою вину.

Расследование завершено. Материалы дела переданы в Канавинский райсуд для рассмотрения по существу.

