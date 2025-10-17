Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды

17 октября 2025 12:41 Происшествия
Нижегородец сжёг грузовик знакомого из-за старой обиды

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о поджоге автомобиля, произошедшем осенью 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 8 октября 42-летний местный житель, будучи пьяным, подошёл к припаркованному у дома на улице Путейской грузовику марки "Валдай". Он открыл водительскую дверь, вылил на сиденье дизельное топливо и поджёг салон. Огонь быстро распространился, и машина полностью сгорела. Восстановлению она не подлежит.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий мужчина. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что решился на поджог из-за давнего конфликта с владельцем автомобиля. По его словам, между ними произошла ссора, после которой он затаил обиду.

Мужчине предъявили обвинение. Он полностью признал свою вину.

Расследование завершено. Материалы дела переданы в Канавинский райсуд для рассмотрения по существу. 

Ранее сообщалось, что причиной пожара в квартире многоэтажки на улице Героев Космоса мог стать поджог.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных