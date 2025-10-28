Мэрия решила отремонтировать ограждение вдоль Малой Покровской Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Ограждение на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде будет отремонтировано в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

По информации ведомства, ремонт станет частью проекта по редевелопменту исторического района Започаинья, в который входит капитальное обновление улицы Малой Покровской.

"В настоящее время выполняются проектные работы", — пояснили в муниципальном учреждении.

Точные сроки начала ремонтных работ пока не уточняются.

При этом ранее "Ъ-Приволжье" сообщил, что в 2026 году власти намерены направить 65 млн рублей на установку забора около дома №1 по улице Малой Покровской. А в текущем году отдадут 600 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации.

