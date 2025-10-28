Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Мэрия решила отремонтировать ограждение вдоль Малой Покровской

28 октября 2025 09:00 Общество
Нижегородские власти начнут ремонт ограждений на Малой Покровке

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Ограждение на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде будет отремонтировано в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД". 

По информации ведомства, ремонт станет частью проекта по редевелопменту исторического района Започаинья, в который входит капитальное обновление улицы Малой Покровской.

"В настоящее время выполняются проектные работы", — пояснили в муниципальном учреждении. 

Точные сроки начала ремонтных работ пока не уточняются.

При этом ранее "Ъ-Приволжье" сообщил, что в 2026 году власти намерены направить 65 млн рублей на установку забора около дома №1 по улице Малой Покровской. А в текущем году отдадут 600 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации. 

Ранее сообщалось, что сроки создания террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода будут скорректированы. Данный проект в историческом центре города предполагает создание террасного парка с зонами отдыха, амфитеатром, скейтпарком, велосипедными и пешеходными дорожками, а также смотровыми площадками и водными объектами.

