Мэрия решила отремонтировать ограждение вдоль Малой Покровской

Ограждение на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде будет отремонтировано в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".
По информации ведомства, ремонт станет частью проекта по редевелопменту исторического района Започаинья, в который входит капитальное обновление улицы Малой Покровской.
"В настоящее время выполняются проектные работы", — пояснили в муниципальном учреждении.
Точные сроки начала ремонтных работ пока не уточняются.
При этом ранее "Ъ-Приволжье" сообщил, что в 2026 году власти намерены направить 65 млн рублей на установку забора около дома №1 по улице Малой Покровской. А в текущем году отдадут 600 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации.
Ранее сообщалось, что сроки создания террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода будут скорректированы. Данный проект в историческом центре города предполагает создание террасного парка с зонами отдыха, амфитеатром, скейтпарком, велосипедными и пешеходными дорожками, а также смотровыми площадками и водными объектами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+