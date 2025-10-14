Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2025 19:10Арзамасская полиция устроила погоню за пьяным водителем без прав — видео
14 октября 2025 18:47Уголовное дело завели после ДТП с двумя погибшими под Выксой
14 октября 2025 16:48Что в суде говорят о возможной выписке "кукольника" Москвина из психбольницы
14 октября 2025 16:26Ранее судимый нижегородец зарезал соседку в подъезде дома на Ефремова
14 октября 2025 14:27Что известно о задержании главы отделения Народного фронта в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 14:00Нижегородский пенсионер отдал "бывшему начальнику" 22 000 долларов
14 октября 2025 13:25Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в нижегородских отелях "Мартон"
14 октября 2025 12:43Суд решит, сможет ли некрополист Москвин покинуть психбольницу
14 октября 2025 12:07Некрополиста Москвина, делавшего кукол из детских тел, готовят к выписке
14 октября 2025 10:23Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку на площади Свободы
Происшествия

Арзамасская полиция устроила погоню за пьяным водителем без прав — видео

14 октября 2025 19:10 Происшествия
Арзамасская полиция устроила погоню за пьяным водителем без прав — видео

В Арзамасе сотрудники Госавтоинспекции задержали 32-летнего мужчину, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошел в октябре. Экипаж ДПС заметил автомобиль "Мазда", водитель которого, увидев патрульную машину, резко свернул с маршрута и проехал перекресток на красный свет. Полицейские начали преследование.

Погоня завершилась во дворе одного из жилых домов, где нарушитель остановился. На законное требование предъявить водительское удостоверение он ответил отказом. Кроме того, инспекторы зафиксировали у мужчины признаки алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на месте и в медицинском учреждении водитель также отказался. В ходе проверки выяснилось, что мужчина вовсе не имеет водительских прав.

В отношении нарушителя составлены административные. Суд назначил ему 13 суток административного ареста и штраф в размере 1 500 рублей.

Похожий случай произошел в Городце. Во время погони правоохранители были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить машину, за рулем которой находился 15-летний подросток.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

