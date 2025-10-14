Арзамасская полиция устроила погоню за пьяным водителем без прав — видео Происшествия

В Арзамасе сотрудники Госавтоинспекции задержали 32-летнего мужчину, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошел в октябре. Экипаж ДПС заметил автомобиль "Мазда", водитель которого, увидев патрульную машину, резко свернул с маршрута и проехал перекресток на красный свет. Полицейские начали преследование.

Погоня завершилась во дворе одного из жилых домов, где нарушитель остановился. На законное требование предъявить водительское удостоверение он ответил отказом. Кроме того, инспекторы зафиксировали у мужчины признаки алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на месте и в медицинском учреждении водитель также отказался. В ходе проверки выяснилось, что мужчина вовсе не имеет водительских прав.

В отношении нарушителя составлены административные. Суд назначил ему 13 суток административного ареста и штраф в размере 1 500 рублей.

Похожий случай произошел в Городце. Во время погони правоохранители были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить машину, за рулем которой находился 15-летний подросток.