Что о задержке зарплат нижегородским метростроевцам сказали в «ГУММиД»

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Информацию о возможной задержке зарплат метростроевцам по просьбе НИА «Нижний Новгород» прокомментировали в МКУ «ГУММиД».
Как нам сказали в муниципальном учреждении, все обязательства по финансированию работ выполнены, а вопрос с зарплатой находится в зоне ответственности субподрядной организации «Эврикон-Метро».
При этом предусмотренные муниципальным контрактом авансовые средства генподрядчику АО «Моспроект-3» были перечислены в полном объеме. Сейчас компания отрабатывает полученное финансирование и поэтапно закрывает выполненные работы необходимыми документами.
Генподрядчик, в свою очередь, перевёл аванс субподрядной организации, которая работает на участке улицы Родионова. Однако обязательства по договору со стороны этой компании пока не выполнены в полном объеме.
«Вопросы выплаты зарплаты работникам находятся в компетенции руководства субподрядной организации. Этот вопрос уже передан им на рассмотрение. Также работники имеют право обратиться в государственную инспекцию труда по Нижегородской области», — подчеркнул в МКУ «ГУММиД».
Кстати, Гострудинспекция заинтересовалась ситуацией, увидев сюжет «Кстати» (16+). Проводятся разбирательства.
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