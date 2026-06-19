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Общество

Что о задержке зарплат нижегородским метростроевцам сказали в «ГУММиД»

19 июня 2026 14:59 Общество
Что о задержке зарплат нижегородским метростроевцам сказали в ГУММиД

Фото: Александр Воложанин

Информацию о возможной задержке зарплат метростроевцам по просьбе НИА «Нижний Новгород» прокомментировали в МКУ «ГУММиД».

Как нам сказали в муниципальном учреждении, все обязательства по финансированию работ выполнены, а вопрос с зарплатой находится в зоне ответственности субподрядной организации «Эврикон-Метро».

При этом предусмотренные муниципальным контрактом авансовые средства генподрядчику АО «Моспроект-3» были перечислены в полном объеме. Сейчас компания отрабатывает полученное финансирование и поэтапно закрывает выполненные работы необходимыми документами.

Генподрядчик, в свою очередь, перевёл аванс субподрядной организации, которая работает на участке улицы Родионова. Однако обязательства по договору со стороны этой компании пока не выполнены в полном объеме.

«Вопросы выплаты зарплаты работникам находятся в компетенции руководства субподрядной организации. Этот вопрос уже передан им на рассмотрение. Также работники имеют право обратиться в государственную инспекцию труда по Нижегородской области», — подчеркнул в МКУ «ГУММиД».

Кстати, Гострудинспекция заинтересовалась ситуацией, увидев сюжет «Кстати» (16+). Проводятся разбирательства.

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Теги:
Долги Метро Строительство
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