20 уголовных дел о браконьерстве возбудили в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Во время оперативно-профилактической операции «Нерест», проходившей в Нижегородской области с апреля по июнь, правоохранители пресекли 60 фактов браконьерства, возбудили 20 уголовных дел и изъяли 240 запрещенных орудий лова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мероприятия проводились сотрудниками полиции при участии представителей Росгвардии, Министерства экологии и Рыбоохраны. Всего в ходе операции состоялось более двух тысяч рейдов.

Возбуждено 20 уголовных дел по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Еще в 40 случаях назначены ихтиологические экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Кроме уголовных дел, сотрудники полиции составили протоколы, в том числе 124 — за нарушение правил охоты и рыболовства (статья 8.37 КоАП РФ) и 61 — за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (статья 14.1 КоАП РФ).

За время проведения операции из незаконного оборота изъято 240 единиц запрещенных орудий лова, а также 19 самоходных плавательных средств.

В частности, один из эпизодов был зафиксирован 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС. Житель Кинешмы Ивановской области ловил рыбу с использованием гидрокостюма и ружья для подводной охоты. Сейчас проводится проверка, орудие лова направлено на экспертизу.

Ранее мы сообщали о том, что браконьера, убившего двух лосей в Балахне, оштрафовали на 500 тысяч рублей.