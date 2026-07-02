Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2026 12:51
Нижегородца Сергея Корнилова осудили за покупку наркотиков через интернет
02 июля 2026 12:14
СК возбудил дело после отравления посетителей кафе в Нижнем Новгороде
02 июля 2026 12:07
20 уголовных дел о браконьерстве возбудили в Нижегородской области
02 июля 2026 11:33
Экс-главу НКО осудят за растрату более 720 000 рублей в Нижнем Новгороде
02 июля 2026 11:10
68-летний мужчина утонул в Чкаловске
02 июля 2026 09:33
Четыре поезда задержали в Нижегородской области из-за схода вагонов в Татарстане
02 июля 2026 08:56
Прокуратура взяла на контроль защиту прав нижегородцев после атаки БПЛА
02 июля 2026 08:12
Семье погибшего во время атаки БПЛА нижегородца окажут помощь
02 июля 2026 08:04
Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область
02 июля 2026 07:53
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области ночью 2 июля
Происшествия

20 уголовных дел о браконьерстве возбудили в Нижегородской области

02 июля 2026 12:07 Происшествия
20 уголовных дел о браконьерстве возбудили в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Во время оперативно-профилактической операции «Нерест», проходившей в Нижегородской области с апреля по июнь, правоохранители пресекли 60 фактов браконьерства, возбудили 20 уголовных дел и изъяли 240 запрещенных орудий лова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мероприятия проводились сотрудниками полиции при участии представителей Росгвардии, Министерства экологии и Рыбоохраны. Всего в ходе операции состоялось более двух тысяч рейдов.

Возбуждено 20 уголовных дел по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Еще в 40 случаях назначены ихтиологические экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Кроме уголовных дел, сотрудники полиции составили протоколы, в том числе 124 — за нарушение правил охоты и рыболовства (статья 8.37 КоАП РФ) и 61 — за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (статья 14.1 КоАП РФ).

За время проведения операции из незаконного оборота изъято 240 единиц запрещенных орудий лова, а также 19 самоходных плавательных средств.

В частности, один из эпизодов был зафиксирован 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС. Житель Кинешмы Ивановской области ловил рыбу с использованием гидрокостюма и ружья для подводной охоты. Сейчас проводится проверка, орудие лова направлено на экспертизу.

Ранее мы сообщали о том, что браконьера, убившего двух лосей в Балахне, оштрафовали на 500 тысяч рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Браконьерство Рыболовство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
04 мая 2026 13:40
Браконьера осудят за убийство лося в Нижегородской области
15 апреля 2026 12:40
Девять лет колонии получил нижегородский браконьер за стрельбу по людям
25 марта 2026 18:19
Браконьеры попались на незаконной ловле стерляди в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных