Происшествия

Нижегородку Татьяну Аршинову внесли в перечень экстремистов

01 сентября 2025 17:58  [110] Происшествия
Нижегородку Татьяну Аршинову внесли в перечень экстремистов

Нижегородская активистка Татьяна Аршинова включена в перечень физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Данные опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга.

Причину своего решения ведомство не указывает. Из открытых источников известно, что Аршинова была задержана в июле 2025 года в своей квартире. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса России — "Организация деятельности экстремистской организации". В день задержания суд избрал для Аршиновой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее активистку уже привлекали к административной ответственности за участие в протестных мероприятиях. В частности, в 2018 году ее задерживали в Нижнем Новгороде на несанкционированном марше памяти убитого в Москве политика Бориса Немцова. 

Ранее сообщалось, что нижегородец Вадим Алексеевич Слиняков официально включен в перечень лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму.

Теги:
Терроризм Экстремизм
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных