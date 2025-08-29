Нижегородку Татьяну Аршинову внесли в перечень экстремистов Происшествия

Нижегородская активистка Татьяна Аршинова включена в перечень физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Данные опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга.

Причину своего решения ведомство не указывает. Из открытых источников известно, что Аршинова была задержана в июле 2025 года в своей квартире. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса России — "Организация деятельности экстремистской организации". В день задержания суд избрал для Аршиновой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее активистку уже привлекали к административной ответственности за участие в протестных мероприятиях. В частности, в 2018 году ее задерживали в Нижнем Новгороде на несанкционированном марше памяти убитого в Москве политика Бориса Немцова.

