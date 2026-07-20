Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2026 14:30
Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля
20 июля 2026 14:17
Ограничения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области
20 июля 2026 13:59
В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек
20 июля 2026 13:40
Более 66 млн рублей направят на модернизацию светофоров на Московском шоссе
20 июля 2026 12:56
100 лет назад ушел из жизни Феликс Дзержинский
20 июля 2026 12:28
Детский сад на 180 мест построят на улице Горького в Нижнем Новгороде
20 июля 2026 12:07
Минэнерго поддержало строительство АЭС в Нижегородской области
20 июля 2026 11:38
Никитин поблагодарил нижегородцев за человечность во время топливного кризиса
20 июля 2026 11:05
Росприроднадзор снова нашел нарушения на Нижегородской станции аэрации
20 июля 2026 09:48
29 нижегородцев полностью излечились от гепатита С с начала года
Общество

Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля

20 июля 2026 14:30 Общество
Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля

Фото: Александр Воложанин

С 20 июля в Нижегородской области скорректировано расписание трех пригородных поездов. Об этом сообщили в АО «ВВППК».

Изменения коснулись электричек № 6247 «Правдинск — Нижний Новгород», № 6414 «Нижний Новгород — Заволжье-Пасс.» и № 6258 «Нижний Новгород — Правдинск».

Корректировки связаны с уточнением графика движения. Все три поезда теперь отправляются на одну минуту раньше прежнего времени. Также уточнено время прибытия на ряд промежуточных станций по пути следования.

Ранее сообщалось, что продажу билетов на электрички через MAX планируют запустить по всей России.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поезда электрички
Поделиться:
Новости по теме
09 июля 2026 12:40
Дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Дзержинск в июле
11 июня 2026 15:39
Скоростные поезда «Финист» планируют запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году
25 мая 2026 16:14
Никитин попросил поддержать продление городской электрички до Кстова
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных