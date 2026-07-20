Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

С 20 июля в Нижегородской области скорректировано расписание трех пригородных поездов. Об этом сообщили в АО «ВВППК».

Изменения коснулись электричек № 6247 «Правдинск — Нижний Новгород», № 6414 «Нижний Новгород — Заволжье-Пасс.» и № 6258 «Нижний Новгород — Правдинск».

Корректировки связаны с уточнением графика движения. Все три поезда теперь отправляются на одну минуту раньше прежнего времени. Также уточнено время прибытия на ряд промежуточных станций по пути следования.

Ранее сообщалось, что продажу билетов на электрички через MAX планируют запустить по всей России.