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Нижегородское предприятие переборщило с химикатами на полях

20 июля 2026 15:00 Общество
Нижегородское предприятие переборщило с химикатами на полях

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области объявило предостережение ООО «Возрождение 52» из-за выявленных нарушений требований при применении пестицидов и агрохимикатов. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе мониторинга безопасности и анализа данных установлено, что организация на семи земельных участках в Краснооктябрьском округе применяла препараты для обработки озимой пшеницы с нарушением установленных регламентов. В частности, были выявлены случаи завышения норм применения.

Кроме того, во ФГИС «Сатурн» отсутствовала информация о датах запланированных работ по применению пестицидов и агрохимикатов, а также кадастровый номер земельного участка, где планировалось проведение обработки. Вдобавок ко всему, не были указаны способ и дозировка применения препаратов.

Россельхознадзор предложил ООО «Возрождение 52» принять меры для соблюдения требований при использовании пестицидов и агрохимикатов. Это необходимо для исключения их негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, а также для своевременного внесения информации в систему прослеживаемости.

Ранее рассказывали, что Россельхознадзор выявил фантомное рыбное предприятие в Нижегородской области.

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Теги:
проверки Россельхознадзор
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