Нижегородское предприятие переборщило с химикатами на полях

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Управление Россельхознадзора по Нижегородской области объявило предостережение ООО «Возрождение 52» из-за выявленных нарушений требований при применении пестицидов и агрохимикатов. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе мониторинга безопасности и анализа данных установлено, что организация на семи земельных участках в Краснооктябрьском округе применяла препараты для обработки озимой пшеницы с нарушением установленных регламентов. В частности, были выявлены случаи завышения норм применения.
Кроме того, во ФГИС «Сатурн» отсутствовала информация о датах запланированных работ по применению пестицидов и агрохимикатов, а также кадастровый номер земельного участка, где планировалось проведение обработки. Вдобавок ко всему, не были указаны способ и дозировка применения препаратов.
Россельхознадзор предложил ООО «Возрождение 52» принять меры для соблюдения требований при использовании пестицидов и агрохимикатов. Это необходимо для исключения их негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, а также для своевременного внесения информации в систему прослеживаемости.
Ранее рассказывали, что Россельхознадзор выявил фантомное рыбное предприятие в Нижегородской области.
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