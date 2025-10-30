Фейки — пандемия XXI века: в Москве обсудили, как с ней бороться Общество

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

29 октября в Москве прошел третий международный форум "Диалог о фейках 3.0" (18+), объединивший более 4 тысяч участников из 80 стран мира. Форум стал крупнейшей площадкой для обсуждения глобальных вызовов, связанных с распространением фейков, манипуляцией сознанием и цифровыми угрозами.

Организатором форума выступила АНО "Диалог Регионы". В этом году событие прошло под эгидой ЮНЕСКО и стало единственным российским мероприятием, включенным в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности.

Открывая форум, генеральный директор АНО "Диалог" и президент Global Fact-Checking Network Владимир Табак подчеркнул, что за три года платформа стала признанной на международном уровне

"Широкий состав участников форума со всего мира доказывает, что проблема фейков не знает границ, а значит, и наше объединение должно быть открытым для всех. Мы убираем барьеры, в том числе языковые. Наша общая цель — создать эффективные международные правила для борьбы с информационными для всего человечества", — отметил он.

Одной из ключевых тем форума стало противодействие информационному давлению со стороны западных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что именно Запад стоит у истоков системной дезинформации. По ее словам, ложь сегодня стала "настоящей пандемией XXI века", принимая форму правды и внедряясь в общественное сознание через современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

Современные фейки универсальны. Их можно подстроить под конкретную ситуацию, человека и территорию. Так, по данным на 23 октября, в Нижегородской области с начала 2025 года было зафиксировано 91 фейковое сообщение. Из них 63 касались региональной повестки, а 28 — федеральной. Чаще всего создавались фейковые аккаунты чиновников, дипфейки и поддельные уведомления от портала "Госуслуги" (22 случая). Также распространялась ложная информация в сфере здравоохранения (16 случаев) и появлялись сообщения о несуществующих чрезвычайных происшествиях (15 случаев). Напомним, что всего в российском сегменте сети на 9 месяцев 2025 года было выявлено 3162 уникальных фейка.

Сам форум также не обошелся без провокаций: участникам поступали звонки от неизвестных лиц с призывами не посещать мероприятие.

В рамках сессий участники обсудили угрозы, связанные с дипфейками, фейковыми аккаунтами и мошенническими рассылками. Особое внимание было уделено защите персональных данных, включая биометрические характеристики, такие как голос, которые могут быть использованы для создания поддельных аудиозаписей и видео.

Важность медиаграмотности и развития "информационной демократии" также стала предметом обсуждения. Эксперты подчеркнули, что информация не должна быть оружием в современных конфликтах, а должна служить инструментом для созидания и международного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что количество дипфейков с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным значительно увеличилось. С начала года было зафиксировано уже семь случаев.